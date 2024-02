Les oiseaux hivernants sur le Rhin Gambsheim, dimanche 11 février 2024.

Le Rhin est l’un des couloirs de migration le plus important en Europe pour de nombreux oiseaux.

Chaque hiver, de nombreux oiseaux d’eau en provenance d’Europe du Nord et de l’Est se dirigent vers le Sud, à la recherche de surfaces en eau libre de glace où ils pourront se nourrir et se reposer. Le cours du Rhin franco-allemand est la deuxième zone d’hivernage de France après la Camargue.

Les vastes étendues d’eau permettent aux fuligules morillons, fuligules milouins ou encore aux foulques macroules d’être en grand groupe. Peut-être auront nous la surprise de découvrir des espèces moins habituelles tels que les garrots à œil d’or, les canards pilets, les nettes rousses,…

Guides Stéphane GOUBERT et le groupe local LPO Alsace Bande Rhénane Nord

Lieu Gambsheim

Jumelles indispensables, longue-vue si vous en possédez une. Tenue en fonction de la météo.

Marche très courte sans aucune difficulté particulière.

Durée d’observation env. 2h30, départ à 9h00.

Sortie néanmoins déconseillée aux enfants de moins de 8 ans. Chiens acceptés tenus en laisse.

Si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, le guide se réserve le droit de décaler à la semaine suivante, vous serez avertis.

Inscription obligatoire sur le site https://alsace.lpo.fr, le guide vous enverra la veille un mail avec les informations pratiques. (sortie limitée à 20 personnes)0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 09:00:00

fin : 2024-02-11 11:30:00

Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est stephane_goubert@orange.fr

