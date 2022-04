LES OISEAUX ET LE BATÎ : QUELLE COHABITATION ? Saint-Rémy-du-Val Saint-Rémy-du-Val Catégories d’évènement: 72600

LES OISEAUX ET LE BATÎ : QUELLE COHABITATION ? Saint-Rémy-du-Val, 11 juin 2022, Saint-Rémy-du-Val. Salle des Fêtes Grange Dîmeresse 5 rue Fauche Noë

De nombreux oiseaux nous entourent et viennent jusque dans nos maisons. Mais qui-sont-ils, quels sont leurs mœurs et comment vivre à leurs côtés ? En compagnie de la Ligue de Protection des Oiseaux de la Sarthe, assistez à une soirée d'échanges pour mieux les connaitre et pourquoi pas mieux cohabiter avec eux. Qui sait, de tous petits gestes pourraient simplifier votre quotidien !

