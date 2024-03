Les oiseaux estivaux du bois de Brou Bois régional de Brou, Parking au bout de la Brou-sur-Chantereine, samedi 22 juin 2024.

Les oiseaux estivaux du bois de Brou Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 22 juin, 08h30, 11h30 Bois régional de Brou, Parking au bout de la

Début : 2024-06-22T08:30:00+02:00 – 2024-06-22T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-22T11:30:00+02:00 – 2024-06-22T12:00:00+02:00

En cette saison, les oiseaux nidifient et se font plus discrets dans le Bois régional de Brou, site classé Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. Apprenez à déceler leur présence en compagnie d’un guide à l’œil et à l’oreille affûtés ! Jumelles fournies sur place.

Bois régional de Brou, Parking au bout de la rue Pierre Mendès France, 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France

oiseaux ornithologie

T. Hurtrel