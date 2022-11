Les oiseaux en hiver Moutiers-en-Puisaye Moutiers-en-Puisaye Catégories d’évènement: Moutiers-en-Puisaye

Yonne Moutiers-en-Puisaye EUR Une nouvelle et dernière animation sur les oiseaux va avoir lieu la semaine prochaine dans le cadre de l’atlas de biodiversité de Puisaye Forterre.

Lors de notre dernier RDV, nous avions vu comment et pourquoi les oiseaux migraient. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser particulièrement aux oiseaux (migrateurs ou non) visibles pendant l’hiver.

Pourquoi et comment subsistent-ils pendant cette saison ?

Comment les aider ?

Comment participer à l’étude de ces oiseaux depuis chez soi ? sarah.dujardin@lpo.fr Salle multi activité 3 Rue de l’Eglise Moutiers-en-Puisaye

