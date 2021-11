Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental, Cher Les oiseaux en hiver Bessais-le-Fromental Bessais-le-Fromental Catégories d’évènement: Bessais-le-Fromental

Cher

Les oiseaux en hiver Bessais-le-Fromental, 11 décembre 2021, Bessais-le-Fromental. Les oiseaux en hiver Bessais-le-Fromental

2021-12-11 09:00:00 – 2021-12-11 12:00:00

Bessais-le-Fromental Cher Bessais-le-Fromental 5 EUR L’hiver est bientôt là. Certains oiseaux venant du nord de l’Europe sont venus passer la mauvaise saison dans notre région. Venez découvrir la Sarcelle d’hiver et bien d’autres espèces méconnues. L’hiver est bientôt là. Certains oiseaux venant du nord de l’Europe sont venus passer la mauvaise saison dans notre région. Venez découvrir la Sarcelle d’hiver et bien d’autres espèces méconnues. https://www.departement18.fr/Que-faire-sur-les-ENS L’hiver est bientôt là. Certains oiseaux venant du nord de l’Europe sont venus passer la mauvaise saison dans notre région. Venez découvrir la Sarcelle d’hiver et bien d’autres espèces méconnues. CD18

Bessais-le-Fromental

dernière mise à jour : 2021-11-29 par

Détails Catégories d’évènement: Bessais-le-Fromental, Cher Autres Lieu Bessais-le-Fromental Adresse Ville Bessais-le-Fromental lieuville Bessais-le-Fromental