Lac de Bairon Bairon et ses environs 08390 Bairon et ses environs Durée : 3h En automne, ce site Natura 2000 est un lieu privilégié de halte pour de nombreux oiseaux migrateursSortie guidée et commentée par le Regroupement des Naturalistes Ardennais.Le lieu du RDV et les mesures sanitaires en vigueur vous seront indiqués lors de votre inscription.Départ à 9h – Sortie gratuite – Réservation obligatoire (places limitées).Org : Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise Lac de Bairon Bairon et ses environs

