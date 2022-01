LES OISEAUX DU SALAGOU Octon, 12 février 2022, Octon.

LES OISEAUX DU SALAGOU Octon

2022-02-12 14:00:00 – 2022-02-12 17:00:00

Octon Hérault Octon

Dans cette partie du site classé Natura 2000 pour la protection des oiseaux, vous suivrez votre guide, équipés de jumelles et longues-vues, pour observer rapaces, oiseaux d’eau et passereaux et vous pourrez vous initier à leurs chants.

Le rendez-vous précis sera communiqué après inscription.

Participation libre / réservation obligatoire

Dans cette partie du site classé Natura 2000 pour la protection des oiseaux, vous suivrez votre guide, équipés de jumelles et longues-vues, pour observer rapaces, oiseaux d’eau et passereaux et vous pourrez vous initier à leurs chants.

Le rendez-vous précis sera communiqué après inscription.

Participation libre / réservation obligatoire

Dans cette partie du site classé Natura 2000 pour la protection des oiseaux, vous suivrez votre guide, équipés de jumelles et longues-vues, pour observer rapaces, oiseaux d’eau et passereaux et vous pourrez vous initier à leurs chants.

Le rendez-vous précis sera communiqué après inscription.

Participation libre / réservation obligatoire

Octon

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT DU CLERMONTAIS