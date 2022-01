LES OISEAUX DU PONT 2020 – 2021 Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

LES OISEAUX DU PONT 2020 – 2021 Cinéma Le Dunois Beaugency, 27 février 2022, Beaugency. LES OISEAUX DU PONT 2020 – 2021

Cinéma Le Dunois Beaugency, le dimanche 27 février à 17:00

Le Pont de Beaugency est un lieu remarquable pour observer la nature, et tout particulièrement les oiseaux. Yves Froissart n’est pas seulement Ingénieur agronome et écologue, il se passionne aussi pour la photographie. Il propose une causerie photos autour de quelques oiseaux qu’il a pu photographier en 2020 et 2021 depuis le Pont de Beaugency -parmi les 80 espèces qu’il a pu saisir, particulièrement en plein vol- ainsi que de quelques autres vivants comme des insectes, des plantes…, profitant aussi de ce merveilleux écrin qu’est la Loire avec ses eaux et ses ciels.

Participation libre

Avec Yves Froissart, ingénieur écologue,à la découverte des oiseaux des bords de Loire. Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T17:00:00 2022-02-27T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Departement Loiret

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/