Les oiseaux du parc écologique de Senlis Senlis, 21 janvier 2023

2023-01-21 – 2023-01-21 Senlis

En bordure de la vallée de l'Aunette, le parc écologique s'étend sur 7 hectares dans un marais assaini et drainé. Une soixantaine d'espèces d'oiseaux, des classiques canards colvert, aux hérons cendrés, martins-pêcheurs, nettes rousses, en passant par les sitelles d'Europe… Partez à leur rencontre en compagnie d'un Guide Naturaliste.

dernière mise à jour : 2023-01-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Oise Tourisme

