Les oiseaux du musée: découverte atelier (4-6ans) 2021-07-21 10:00:00 – 2021-07-21 11:00:00
Saint-Nicolas-d'Aliermont

Les enfants découvrent les décors ornithologiques des horloges avant de fabriquer un oiseau en 3D. Les découverte atelier durent une heure. Réservation nécessaire possible jusqu'à la veille de l'animation 12h au 02 35 04 53 98.

