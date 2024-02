Les oiseaux du Marais Entrée devant le plan d’eau Villers-sur-Mer, samedi 12 octobre 2024.

Les oiseaux du Marais Entrée devant le plan d’eau Villers-sur-Mer Calvados

Le Marais de Villers-Blonville est un endroit où passent et nichent de nombreux oiseaux familiers ou plus rares. Mais tous les oiseaux ne se ressemblent pas?! Vous découvrirez pourquoi becs, pattes et ailes peuvent être bien différents d’un oiseau à l’autre. Puis, jumelles en main, vous observerez ceux présents ce jour-là.

(3km/2h) Niveau 1

Le Marais de Villers-Blonville est un endroit où passent et nichent de nombreux oiseaux familiers ou plus rares. Mais tous les oiseaux ne se ressemblent pas?! Vous découvrirez pourquoi becs, pattes et ailes peuvent être bien différents d’un oiseau à l’autre. Puis, jumelles en main, vous observerez ceux présents ce jour-là.

(3km/2h) Niveau 1 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 09:00:00

fin : 2024-10-12 11:30:00

Entrée devant le plan d’eau Avenue Jean Moulin

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie loic.nicolle@gmail.com

L’événement Les oiseaux du Marais Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-13 par OT Suisse Normande