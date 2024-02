Les oiseaux du marais de la vallée de l’Aure. Entrée proche du garage Renault Bayeux, mercredi 10 juillet 2024.

Les oiseaux du marais de la vallée de l’Aure. Entrée proche du garage Renault Bayeux Calvados

La vallée de l’Aure est une zone humide où se côtoient ruisseaux, fossés, plans d’eau, mares, prairies humides et roselières, autant de milieux qui offrent une faune et une flore remarquables. Venez découvrir les oiseaux des marais de La vallée de l’Aure et du bord de mer, leur adaptation en fonction de leurs milieux de vie.

(1-2 km/2h) Niveau 1

Animation grand-public

Réservation obligatoire escapadenature.lpst@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 10:00:00

fin : 2024-07-10 12:00:00

Entrée proche du garage Renault Boulevard Sadi Carnot

Bayeux 14400 Calvados Normandie escapadenature.lpst@gmail.com

