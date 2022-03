Les Oiseaux du Marais Chantraine Saint-Vaast-lès-Mello Saint-Vaast-lès-Mello Catégories d’évènement: Oise

Saint-Vaast-lès-Mello Oise Saint-Vaast-lès-Mello Saint-Vaast Nature fête le printemps le samedi 2 avril ! Venez découvrir les oiseaux du Marais de Chantraine:

exposition photos – balade découverte Balade gratuite pour petits et grands

Inscription auprès de l’association Saint Vaast Nature au 06 48 10 09 98 Rendez-vous à 14h à la bibliothèque de Saint-Vaast-lès-Mello (Le long de la mairie, rue de la paix) Chaussures de marche, appareil photo et jumelles conseillées. Saint-Vaast Nature fête le printemps le samedi 2 avril ! Venez découvrir les oiseaux du Marais de Chantraine:

Inscription auprès de l'association Saint Vaast Nature au 06 48 10 09 98 Rendez-vous à 14h à la bibliothèque de Saint-Vaast-lès-Mello (Le long de la mairie, rue de la paix) Chaussures de marche, appareil photo et jumelles conseillées. saintvaastnature@laposte.net +33 6 48 10 09 98

Creil Sud Oise Tourisme

