2022-09-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-10 15:30:00 15:30:00

Canapville Calvados Au cœur du marais, venez observer de nombreuses espèces d’oiseaux comme la Gorgebleue, le Bruant des roseaux, l’Aigrette garzette,.. mais aussi des insectes comme les demoiselles et libellules dans les prairies humides. Réservation obligatoire

(2km/2h) – Niveau 1

