.Tout public. payant Adulte: 12 € Enfant & demandeur d’emploi :6 € Découvrir la diversité des oiseaux du lac Daumesnil. Ce lac si proche de Paris étonne par sa diversité d’espèces d’oiseaux. On y trouve bien entendu des oiseaux d’eau comme le cygne tuberculé, ou encore les bernaches du Canada, mais aussi la poule d’eau et la foulque macroule. On remarquera l’élégant grèbe huppé. Parfois le martin-pêcheur vient capturer de petits poissons ! Dans les arbres à l’entour, de nombreux passereaux : mésanges, chardonnerets, pinsons, rougegorges et merles. Enfin le pic vert n’est jamais loin et régulièrement on peut observer le pic épeiche Durée : 2heures Sortie Organisée par Sébastien, guide ornitho, passionné par l’ornithologie depuis plus de 20 ans A réserver sur EcoNature Lac Daumesnil Métro Porte Dorée 75012 Paris Contact : https://www.eco-nature.org/experience/balade-ornithologique-bois-vincennes?date=2023-08-16T09:30 https://www.facebook.com/profile.php?id=100079880052325 https://www.facebook.com/profile.php?id=100079880052325 https://www.eco-nature.org/experience/balade-ornithologique-bois-vincennes

