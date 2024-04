Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes -Fête de la nature Porte Dorée, 75012 Paris, France Paris, vendredi 24 mai 2024.

Les oiseaux du lac Daumesnil au bois de Vincennes -Fête de la nature Découvrez la diversité des oiseaux à 2 pas de Paris Vendredi 24 mai, 11h00 Porte Dorée, 75012 Paris, France Tarifs : Adulte & enfant

Ce lac si proche de Paris étonne par sa diversité d’espèces d’oiseaux.

On y trouve bien entendu des oiseaux d’eau comme le cygne tuberculé, ou encore les bernaches du Canada, mais aussi la poule d’eau et la foulque macroule.

On remarquera l’élégant grèbe huppé.

Parfois le martin-pêcheur vient capturer de petits poissons !

Dans les arbres à l’entour, de nombreux passereaux : mésanges, chardonnerets, pinsons, rougegorges et merles.

Enfin le pic vert n’est jamais loin et régulièrement on peut observer le pic épeiche

Durée : 2h00

Activité organisée par Sébastien – Guide ornithologue

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-oiseaux-du-lac-daumesnil-au-bois-de-vincennes-fete-de-la-nature

