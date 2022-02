Les oiseaux du jardin l’hiver Neufchâtel-en-Bray Neufchâtel-en-Bray Catégories d’évènement: Neufchâtel-en-Bray

Les oiseaux du jardin l’hiver Neufchâtel-en-Bray, 19 février 2022, Neufchâtel-en-Bray. Les oiseaux du jardin l’hiver Neufchâtel-en-Bray

2022-02-19 10:00:00 – 2022-02-19

Neufchâtel-en-Bray Seine-Maritime Neufchâtel-en-Bray Rdv sur le parking du stade.

Durant la période hivernale, les mangeoires à oiseaux constituent de précieux lieux de nourrissage où l’on peut les observer.

+33 7 69 96 83 56

