LES OISEAUX DU “JARDIN DU BOUT DU MONDE” Château-Gontier-sur-Mayenne, 15 mai 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 11:30:00

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Les oiseaux du “Jardin du Bout du monde”.

Du Martinet noir à la Sitelle torchepot, venez découvrir et observer les oiseaux du jardin et des rues de Château-Gontier.

Prévoir : jumelles et guide d’identification.

Rendez-vous à 09h00, parking place Saint-Jean à Château-Gontier.

Sortie gratuite, limitée à 10 personnes, sur inscription au 06 45 32 60 60

Tout au long de l’année, MNE vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la flore et les sites naturels du département.

mayenne.nature.environnement@wanadoo.fr +33 6 45 32 60 60 https://www.mayennenatureenvironnement.fr/

Château-Gontier-sur-Mayenne

