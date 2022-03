Les oiseaux du Cher Tours, 23 avril 2022, Tours.

Les oiseaux du Cher Tours

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-23 12:00:00 12:00:00

Tours Indre-et-Loire

Déambulation, écoute et observation de nombreux oiseaux sur le chemin entre le lac de la Bergeonnerie et le Cher.

Nous découvrirons ensemble leur quotidien, comment reconnaître certaines espèces et où les trouver.

A partir de 8 ans

Animé par Baptiste de la LPO Touraine

Gloriette

Tours

