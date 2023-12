Les oiseaux du Bois de Vincennes Bois de Vincennes, Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 23 mars 2024

de 09h00 à 11h00

Le samedi 27 janvier 2024

de 09h30 à 12h30

Le samedi 24 février 2024

de 09h00 à 17h30

.Tout public. payant

Adulte :13 €

Enfant 8 à 12 ans : 9 €

Découvrez les très nombreux oiseaux qui vivent à deux pas de la ville !

Au fil de cette jolie balade matinale entre allées, sous-bois, prairies et bord d’étangs du Bois de Vincennes, vous découvrirez que de nombreux oiseaux vivent à deux pas de la ville et vous apprendrez à les reconnaître. Vous pourrez ainsi observer les mésanges, le rouge-gorge, le troglodyte, la perruche à collier, les pics ou le faucon crécerelle ainsi que les oiseaux d’eau et ceux, plus rares, de passage dans notre région. L’occasion de découvrir comment les activités humaines peuvent favoriser ou au contraire mettre en péril les oiseaux et les autres animaux.

Nombre de kilomètres : 4 km

Accessible en transports en commun

Organisé par Richard • Guide nature et accompagnateur en montagne

Bois de Vincennes, Route de la Pyramide, 75012 Paris, France Paris – 75012 75012 Paris

