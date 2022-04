Les oiseaux du bois de Lann ar Waremm Trévou-Tréguignec Trévou-Tréguignec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trévou-Tréguignec

Les oiseaux du bois de Lann ar Waremm Trévou-Tréguignec, 8 mai 2022, Trévou-Tréguignec. Les oiseaux du bois de Lann ar Waremm Parking derrière le collège Paul Le Flem 10 rue du collège Trévou-Tréguignec

2022-05-08 08:45:00 – 2022-05-08 10:30:00 Parking derrière le collège Paul Le Flem 10 rue du collège

En compagnie d'un guide LPO, initiation à l'observation, l'écoute, le repérage et l'étude des comportements des oiseaux sauvages dans le bois de Lann ar Waremm.

