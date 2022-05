Les oiseaux des villes et des jardins Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-05-28 14:00:00 – 2022-05-28 Hôtel de ville d'Istres 1 Esplanade Bernardin Laugier

Istres

Au programme : 
14h à 18h : EXPO 
14h et 18h > ATELIER : Je fabrique mon nichoir – gratuit – places limitées 
15h à 17h : DEBAT animé (à l'auditorium) 

Intervenants : Jean-Marc Chianea, animateur nature à la Métropole 
Armand Bardivia, ornithologue amateur et membre de l'oiseau club d'Istres. 
Lionel Leveque : ornithologue 
—– 
Journée en collaboration avec l'oiseau club d'Istres

