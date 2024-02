LES OISEAUX DES MARAIS Villeneuve-en-Retz, mardi 13 août 2024.

LES OISEAUX DES MARAIS Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Venez découvrir l’histoire de l’or blanc, de l’évolution de la Baie de Bourgneuf, et observer les nombreuses espèces d’oiseaux qui viennent se réfugier tout au long de l’année dans le marais, zone classée Natura 2000.

Entre étiers et bossis, la richesse de notre patrimoine naturel profite aux avocettes élégantes, échasses blanches, chevaliers gambettes, hérons…

Frédérique, guide nature expérimentée, vous accompagne à la découverte de ce territoire riche et préservé et vous dévoile l’importance des zones humides dans le processus de nidification des oiseaux…

Pratique

la visite est ludique et adaptée à toute la famille, à partir de 8 ans

il faudra prévoir de marcher 2 à 3km pendant la sortie, notre conseil est donc de prévoir un tenue adaptée à la météo et confortable

pour garantir le départ de la visite, il faut réserver au plus tard la veille avant midi

le lieu de rendez-vous est communiqué à la réservation

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 10:00:00

fin : 2024-08-13 12:00:00

Bourgneuf-en-Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@associationhirondelle.fr

L’événement LES OISEAUX DES MARAIS Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2024-02-07 par eSPRIT Pays de la Loire