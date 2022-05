LES OISEAUX DES MARAIS Lavau-sur-Loire Lavau-sur-Loire Catégories d’évènement: Lavau sur Loire

Loire-Atlantique

LES OISEAUX DES MARAIS Lavau-sur-Loire, 13 juillet 2022, Lavau-sur-Loire. LES OISEAUX DES MARAIS Lavau-sur-Loire

2022-07-13 – 2022-07-13

Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique Lavau-sur-Loire En plein coeur des marais de l’estuaire, cette balade ornithologique est guidée par un animateur de la LPO avec observation à l’oeil nu ou à la jumelle des différentes espèces d’oiseaux en vol ou cachés dans les roselières. nSur réservation, places limitées Balade ornithologique depuis le port de Lavau-sur-Loire En plein coeur des marais de l’estuaire, cette balade ornithologique est guidée par un animateur de la LPO avec observation à l’oeil nu ou à la jumelle des différentes espèces d’oiseaux en vol ou cachés dans les roselières. nSur réservation, places limitées Lavau-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Lavau sur Loire, Loire-Atlantique Autres Lieu Lavau-sur-Loire Adresse Ville Lavau-sur-Loire lieuville Lavau-sur-Loire Departement Loire-Atlantique

LES OISEAUX DES MARAIS Lavau-sur-Loire 2022-07-13 was last modified: by LES OISEAUX DES MARAIS Lavau-sur-Loire Lavau-sur-Loire 13 juillet 2022 Lavau sur Loire Loire-Atlantique

Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique