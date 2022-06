Les oiseaux des Grandes Brosses Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Le site des Grandes Brosses est un espace naturel riche. De nombreux oiseaux peuvent y être observés, aussi bien sur la zone des prairies que dans la zone boisée.

Nous découvrirons ensemble leur quotidien, comment reconnaître certaines espèces et où les trouver.

A partir de 8 ans

