Les oiseaux des bourgs Chauvé, mardi 9 juillet 2024.

Les oiseaux des bourgs Hirondelle – Pays de la Loire Grandeur Nature Mardi 9 juillet, 10h00 Chauvé Sortie nature grand public, conseillée à partir de 8 ans Partenariat Hirondelle/Département 44 Sortie gratuite, inscription obligatoire

Venez vous initier à l’ornithologie. Vous apprendrez à régler les jumelles et utiliser la longue-vue pour identifier les oiseaux qui nichent dans le bourg, et plus particulièrement les hirondelles et martinets avant qu’ils ne repartent.

Chauvé 44320 44320 Loire-atlantique Pays de la Loire

