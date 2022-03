Les oiseaux des bords de Loire Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Les oiseaux des bords de Loire Tours, 4 juin 2022, Tours. Les oiseaux des bords de Loire Tours

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 12:00:00

Tours Indre-et-Loire En juin, de nombreux oiseaux sédentaires ou transitant par la Loire peuvent être observés se reposant sur les bancs de sable.

Gravelots, chevaliers,… ne sont pas des mots que vous avez l’habitude d’entendre ? Alors cette animation est faite pour vous.

A partir de 7 ans

Animé par Baptiste de la LPO En juin, de nombreux oiseaux sédentaires ou transitant par la Loire peuvent être observés se reposant sur les bancs de sable.

Gravelots, chevaliers,… ne sont pas des mots que vous avez l’habitude d’entendre ? Alors cette animation est faite pour vous.

A partir de 7 ans

Animé par Baptiste de la LPO En juin, de nombreux oiseaux sédentaires ou transitant par la Loire peuvent être observés se reposant sur les bancs de sable.

Gravelots, chevaliers,… ne sont pas des mots que vous avez l’habitude d’entendre ? Alors cette animation est faite pour vous.

A partir de 7 ans

Animé par Baptiste de la LPO Couleurs Sauvages et LPO

Tours

dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Les oiseaux des bords de Loire Tours 2022-06-04 was last modified: by Les oiseaux des bords de Loire Tours Tours 4 juin 2022 Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire