Les oiseaux d’eau hivernants Munchhausen, 28 novembre 2021-28 novembre 2021, Munchhausen.

Les oiseaux d’eau hivernants 2021-11-28 – 2021-11-28

Munchhausen 67470

Au cours de l’après-midi, venez découvrir les oiseaux d’eau qui passent l’hiver sur les plans d’eaux alsaciens. Sarcelles d’hiver, garrots à œil d’or, cygnes chanteurs… profitent des gravières et du Rhin tout au long de la période hivernale. Munis de jumelles et de longues-vues, venez les observer et apprenez à les reconnaître.

Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le 26 novembre à 17h)

Intervenante : Magali SAVIO, animatrice nature.

dernière mise à jour : 2021-02-08 par