Les oiseaux d’eau

Les oiseaux d’eau, 27 juillet 2022, . Les oiseaux d’eau



2022-07-27 – 2022-07-27 Balade sur les rives du plan du Canada, accompagné par l’animateur d’H2o, à la découverte des oiseaux qui peuplent la base nautique du plan d’eau du Canada. Observation à la jumelle, longue vue pour apprendre à les différencier.

De 9 à 10 ans. 9 places.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions obligatoire h2o@beauvais.fr ou 03 44 79 39 90 Balade sur les rives du plan du Canada, accompagné par l’animateur d’H2o, à la découverte des oiseaux qui peuplent la base nautique du plan d’eau du Canada. Observation à la jumelle, longue vue pour apprendre à les différencier.

De 9 à 10 ans. 9 places.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions obligatoire h2o@beauvais.fr ou 03 44 79 39 90 Balade sur les rives du plan du Canada, accompagné par l’animateur d’H2o, à la découverte des oiseaux qui peuplent la base nautique du plan d’eau du Canada. Observation à la jumelle, longue vue pour apprendre à les différencier.

De 9 à 10 ans. 9 places.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Inscriptions obligatoire h2o@beauvais.fr ou 03 44 79 39 90 Pixabay dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville