Les Oiseaux de Nuit 38Riv Jazz Club Paris, 21 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 21 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

Le dimanche 21 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 15 à 20€

Tarif sur place : 18 à 23€

Jazz standards — Cool jazz for quiet dreams

Deux musiciens se réunissent après le soleil couchant pour partager leur amour pour la musique. Rassemblés autour d’un swing tantôt festif, tantôt contemplatif, les oiseaux de nuits peignent le tableau du jazz qui les passionnent et influencent depuis l’enfance. Dans cette conversation, les rôles de soliste et d’accompagnateur se confondent entre la clarinette et la guitare en laissant le silence ponctuer le discours musical.

Benjamin Fryde : clarinettes

Fédia Amice : guitare

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/50

38riv