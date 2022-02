Les oiseaux de nos villages Bernos-Beaulac Bernos-Beaulac Catégories d’évènement: Bernos-Beaulac

Les oiseaux de nos villages Bernos-Beaulac, 13 février 2022, Bernos-Beaulac.

2022-02-13 – 2022-02-13

Bernos-Beaulac Gironde Bernos-Beaulac EUR Au coeur du village de Bernos-Beaulac, le long du Ciron & la Gouaneyre, dans un environnement aux portes des Landes Gascogne, des nombreuses espèces d’oiseaux vivent durant l’hiver.

Parfois nous longerons des pâturages, jachères pour y découvrir : le Pipit farlouse, la Bergeronnette grise, le Faucon crécerelle, le Héron cendré …

Parfois nous longerons les rivières qui abritent dans la végétation basse : la Fauvette à tête noire, Le Troglodyte mignon, …

Nous passeront aussi près de grands arbres qui accueillent : des Grived Draine, Pic épeiche, Buse Variable, Sitelle torchepot, Tarin des aulnes, Grimpereau des jardins, Mésange à longue queue, Pinson, …

