Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence 60700, Pont-Sainte-Maxence Les oiseaux de l’Évêché Pont-Sainte-Maxence Pont-Sainte-Maxence Catégories d’évènement: 60700

Pont-Sainte-Maxence

Les oiseaux de l’Évêché Pont-Sainte-Maxence, 3 novembre 2021, Pont-Sainte-Maxence. Les oiseaux de l’Évêché Pont-Sainte-Maxence

2021-11-03 – 2021-11-03

Pont-Sainte-Maxence 60700 Pont-Sainte-Maxence Espèces sédentaires, nicheuses, hivernantes ou simplement de passage fréquentent la réserve de l’Ois’Eau au fil des saisons. Partez à leur rencontre accompagné par un Guide Naturaliste lors de cette balade. Espèces sédentaires, nicheuses, hivernantes ou simplement de passage fréquentent la réserve de l’Ois’Eau au fil des saisons. Partez à leur rencontre accompagné par un Guide Naturaliste lors de cette balade. greg@karuna-nature.com Espèces sédentaires, nicheuses, hivernantes ou simplement de passage fréquentent la réserve de l’Ois’Eau au fil des saisons. Partez à leur rencontre accompagné par un Guide Naturaliste lors de cette balade. rck – stock.adobe.com

Pont-Sainte-Maxence

dernière mise à jour : 2021-10-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Oise Tourisme

Détails Catégories d’évènement: 60700, Pont-Sainte-Maxence Autres Lieu Pont-Sainte-Maxence Adresse Ville Pont-Sainte-Maxence lieuville Pont-Sainte-Maxence