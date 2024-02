Les oiseaux de l’étang de Rassuen avec la LPO Station d’épuration Istres, mercredi 6 mars 2024.

Découvrez l’étang de Rassuen et les espèces qui y nichent avec la Ligue de Protection des Oiseaux !

Hérons, foulques, flamants roses et autres oiseaux d’eau sont présents toute l’année et habitués des lieux. Au début du printemps s’ajoutent sarcelles et autres canards venus passer l’hiver.



L’étang de Rassuen est un lieu de biodiversité de premier plan, il est reconnu zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique (ZNIEFF) ainsi que zone de protection spéciale (ZPS) par la démarche Natura 2000. Ces statuts mettent en évidence la richesse écologique et la présence d’espèces remarquables sur ce site. Les oiseaux y sont protégés et peuvent ainsi trouver la nourriture dont ils ont besoin et se reproduire en toute sécurité.



Candy Bellon, animatrice naturaliste auprès de la LPO Paca vous accompagnera sur un petit sentier bordé de joncs et de roseaux. Munis de jumelles et de vos appareils photo, vous aurez peut-être la chance et le plaisir d’observer le héron cendré ou encore l’échasse blanche. De nombreuses espèces d’oiseaux d’eau sont visibles sur les 40 ha d’eaux et de marais. Au sud de l’étang, il existe une zone plus sèche qui offre un milieu complètement différent et permet l’observation d’autres espèces d’oiseaux. Dans le silence de ce lieu préservé, le caquètement des canards et le chant des oiseaux s’ajoute au plaisir de yeux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 09:30:00

fin : 2024-03-06

Station d’épuration Rassuen

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

