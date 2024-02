LES OISEAUX DE L’ESTUAIRE DE LA LOIRE Départ Salle Maillet Saint-Brevin-les-Pins, samedi 24 août 2024.

L’estuaire de la Loire, une zone humide d’intérêt national très appéciée des oiseaux !

Venez découvrir les oiseaux fraîchement arrivés de leurs sites de nidification en Europe du Nord, et plus loin encore. Ils font des haltes migratoires dans cet espace privilégié en raison de l’abondance et de la richesse de la nourriture sur l’estran. Peut-être aussi pourrons-nous trouver ce rapace très spectaculaire, le balbuzard pêcheur, qui s’alimente chaque année sur le fleuve ainsi que des passereaux intéressants qui fréquentent les roselières et les prairies proches. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 08:15:00

fin : 2024-08-24

Départ Salle Maillet 186 Avenue de Mindin

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire naturebrevinois@outlook.fr

