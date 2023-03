Les oiseaux de la Vallée de l’Oise Amigny-Rouy Amigny-Rouy Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Amigny-Rouy Tariers pâtre et des près, pie-grièches, pipits, fauvettes, gorgesbleues…sont des oiseaux typiques de ces prairies inondables.

Les observations ne devraient pas manquer lors de cette sortie ornithologique et pourquoi pas voir un chanteur : le rôle des genêts ! Rdv le samedi 3 juin à 15h30 à Amigny-Rouy.

Lieu exact communiqué lors de l’inscription. Inscriptions obligatoire au 06 72 43 61 32 ou aisne@lpo.fr Rdv le samedi 3 juin à 15h30 à Amigny-Rouy.

