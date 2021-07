Caen Caen Caen, Calvados Les oiseaux de la prairie Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Les oiseaux de la prairie Caen, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Caen. Les oiseaux de la prairie 2021-07-25 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-25 11:00:00 11:00:00 La Prairie Boulevard Yves-Guillou

Caen Calvados Caen Dans le cadre de l’opération Caen sans voiture et en partenariat avec le Groupe Ornithologique Normand, la Ville de Caen vous invite à découvrir les oiseaux de la prairie.

Rdv à 9h à l’angle du cour Koenig et du pont Bir-Hakeim pour une découverte matinale des oiseaux.Sur réservation au 02 31 30 48 38 ou conseillershorticoles@caen.fr

© Ville de Caen – Jean-Christophe Lorieux dernière mise à jour : 2021-07-20 par OT Caen la Mer

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse La Prairie Boulevard Yves-Guillou Ville Caen lieuville 49.17776#-0.37081