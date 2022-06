Les oiseaux de la Baie de Morlaix

2022-07-21 – 2022-07-21 Comment reconnaître les oiseaux de la baie de Morlaix ? Sont-ils sédentaires ou migrateurs ? De quoi se nourrissent-ils et comment ? Muni de longues vues et de jumelles, venez observer les nombreux oiseaux de la baie de Morlaix : aigrettes, huitriers, mouettes, hérons, goélands,… accompagné par un animateur. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo. Réservation par téléphone, mail ou en ligne. pap.baiemorlaix@gmail.com +33 2 98 67 51 87 https://ulamir-cpie.bzh/cpie/Contents.aspx?CONTENT=EVENT

