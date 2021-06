« Les oiseaux de la baie de Morlaix » Saint-Pol-de-Léon, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Pol-de-Léon.

« Les oiseaux de la baie de Morlaix » 2021-07-19 10:30:00 – 2021-07-19

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Comment reconnaître les oiseaux de la baie de Morlaix ? Sont-ils sédentaires ou migrateurs ? De quoi se nourrissent-ils et comment ? Muni de longues vues et de jumelles, venez observer les nombreux oiseaux de la baie de Morlaix : aigrettes, huitriers, mouettes, hérons, goélands…, accompagné par un animateur.

Prévoir des bottes et des vêtements chauds.

