Arles Maison de la Vie Associative Arles, Bouches-du-Rhône Les oiseaux de Compostelle

Les oiseaux de Compostelle Maison de la Vie Associative, 31 août 2021-31 août 2021, Arles. Les oiseaux de Compostelle

Maison de la Vie Associative, le mardi 31 août à 14:00

L’association APCA (Accueil des Pèlerins d’Arles) présente un spectacle exceptionnel et tout public du conteur et musicien itinérant Arnaud Pelletier sur les origines du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle: Sur les chemins de Compostelle avec l’artiste Arnaud Pelletier. Maison de la Vie Associative 3 boulevard des Lices ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2021-08-31T14:00:00 2021-08-31T16:00:00

Maison de la Vie Associative Adresse 3 boulevard des Lices ARLES Ville Arles