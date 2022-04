Les oiseaux de Carolles Carolles Carolles Catégories d’évènement: Carolles

Carolles Manche Carolles Découverte du monde fascinant des oiseaux.

Ecoute des premiers oiseaux chanteurs et migrateurs en sous-bois et depuis les falaises, à la Cabane Vauban. Découverte du monde fascinant des oiseaux.

