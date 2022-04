Les oiseaux de bord de mer Jullouville, 20 juillet 2022, Jullouville.

Les oiseaux de bord de mer Jullouville

2022-07-20 13:30:00 13:30:00 – 2022-07-20

Jullouville Manche

Découverte des oiseaux de la plage, lieu de rassemblement de migrateurs et sensibilisation autour de la protection de la laisse de haute mer. « La plage n’est pas uniquement fréquentée par des mouettes et goélands, elle attire aussi des migrateurs plus discrets comme les aigrettes et limicoles tels que les gravelots ou bécasseaux. L’estran et la laisse de mer servent de zone d’alimentation, de repos mais aussi de nidification ».

Rdv au parking de l’école de voile.

dernière mise à jour : 2022-04-15 par