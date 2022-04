Les oiseaux de bord de mer

2022-08-03 13:30:00 13:30:00 – 2022-08-03 Rdv au parking de l’école de voile.

Découverte des oiseaux de la plage, lieu de rassemblement de migrateurs et sensibilisation autour de la protection de la laisse de haute mer. « La plage n’est pas uniquement fréquentée par des mouettes et… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

