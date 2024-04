Les oiseaux chanteurs des Abatilles Arcachon, samedi 1 juin 2024.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme « 12 mois / 12 visites » dans lequel nous proposons une visite d’exception chaque mois de l’année.

A la rencontre du petit peuple ailé des parcs et jardins.

Dans le cadre verdoyant du parc des Abatilles, site classé au beau milieu d’Arcachon, Tom vous emmène observer le petit peuple ailé des parcs et jardins, ces oiseaux dits communs mais non dénués d’intérêt pour autant. Au gré des rencontres, il vous expliquera toute la richesse de cette faune qui ne nous est finalement pas si familière. 14.5 14.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 15:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Office de Tourisme au MAAT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

