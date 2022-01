Les oiseaux chanteurs de la Vallée des Peintres Jullouville Jullouville Catégories d’évènement: Jullouville

Manche

Les oiseaux chanteurs de la Vallée des Peintres Jullouville, 11 juin 2022, Jullouville. Les oiseaux chanteurs de la Vallée des Peintres Jullouville

2022-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-11

Rdv au parking de la salle des Mielles / école. C'est la pleine saison de nidification des oiseaux… partez à la découverte de la grande diversité des oiseaux chanteurs et migrateurs, jusque dans la vallée des peintres – « La vallée des peintres est l'un des joyaux naturels de la commune de Jullouville. Au printemps, la diversité de ses paysages attire un grand nombre d'oiseaux chanteurs. Invitation dans un monde où le chant d'oiseau devient un art… ».

