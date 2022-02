Les oiseaux au fil de l’eau… Brouains, 9 juin 2022, Brouains.

Les oiseaux au fil de l’eau… Brouains

2022-06-09 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-09 16:00:00 16:00:00

Brouains Manche

En compagnie d’un guide naturaliste, partez à la rencontre des habitants à plumes et de la faune vivant près de la rivière. Une balade le long des sentiers et de la Sée pour écouter et observer la biodiversité locale. Suivi d’une visite libre du moulin de la Sée.

En compagnie d’un guide naturaliste, partez à la rencontre des habitants à plumes et de la faune vivant près de la rivière. Une balade le long des sentiers et de la Sée pour écouter et observer la biodiversité locale. Suivi d’une visite libre du moulin de la Sée.

Brouains

