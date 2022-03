Les oiseaux au cœur de ma commune Forêt d’Escoublac 44500 La baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Les oiseaux au cœur de ma commune Forêt d’Escoublac 44500 La baule, 26 mars 2022, La baule. Les oiseaux au cœur de ma commune

Forêt d’Escoublac 44500 La baule, le samedi 26 mars à 09:00

Sortie ornitho matinale dans la Forêt de La Baule-Escoublac. Apprendre les chants d’oiseaux en printemps, chercher les premiers migrateurs, comment observer les oiseaux communs de chez nous. Balade de plusieurs kilomètres en forêt, convient à tous les âges. Merci d’apporter vos jumelles, vêtements sombres et chaussures de marche.Animé par Acrola.

Sortie ornitho matinale dans la Forêt de La Baule-Escoublac. Apprendre les chants d'oiseaux en printemps, chercher les premiers migrateurs, comment observer les oiseaux communs de chez nous.

2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T11:00:00

