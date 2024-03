Les OFF des RDV de l’aventure Mekka Mui Au revoir camarade Salle des fêtes de Prénovel Nanchez, vendredi 8 mars 2024.

Les OFF des Rendez-vous de l’aventure Projection rencontre avec Pascal Bejeannin « Mekaa Mui Au revoir camarade' ».

Imaginé par le sculpteur champagnolais Pascal Bejeannin, Au-revoir camarade est une série d’expéditions aux quatre coins du globe ayant pour objectif d’intégrer dans son milieu naturel la sculpture métallique, à l’échelle, d’une espèce animale en danger.

Après l’ours polaire Atsunaï Kammak au Groenland en 2019, le gorille Mekaa Mui est arrivé au Gabon en 2022 et cheminera à travers plusieurs pays d’Afrique centrale pendant 3 ans.

Août 2022, Libreville, capitale du Gabon. L’équipe du projet doit acheminer la sculpture vers Franceville, son premier lieu d’exposition situé à quelque 800 kilomètres à travers les pistes et la jungle.

Une aventure hors-norme, dans laquelle la présence de Mekaa Mui devient un atout de taille pour amorcer le dialogue et partir à la rencontre des gabonaises et des gabonais.

Durée 1h20 ; participation libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 22:00:00

Salle des fêtes de Prénovel 2 quartier Les Pessettes

Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

