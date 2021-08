Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Les oeuvres vives Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2021-11-21

Horaire : 11:00 12:00

Gratuit : non De Bertrand LatoucheLes films du Balibari – 2017 Bertrand vit sur un bateau avec sa fille de 16 ans. Mais le bateau est à terre, au chantier de Port Lavigne, où il est remis en état. Tous deux partagent leur vie avec une petite communauté d’habitants qui oeuvrent avec opiniâtreté à la restauration de leur bateau et à l’accomplissement de leur rêve. Dimanche 21 novembre – 11 h – Ormédo Tout public – durée 52 mn – sur réservation au 02 51 78 98 60 Médiathèque Ormédo – Orvault 2 Promenade de l’Europe Bourg/Secteur rural Orvault

