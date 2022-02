Les oeuvres s’animent ! avec la Compagnie Patte de Lièvre Musée des Amériques-Auch Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Les oeuvres s'animent ! avec la Compagnie Patte de Lièvre

le samedi 14 mai à Musée des Amériques-Auch

le samedi 14 mai à Musée des Amériques-Auch Entrée libre. Sans inscription, jauge limitée

Venez découvrir, en chair et en os, certaines œuvres du musée… Vous pourrez même les interpeller ! Musée des Amériques-Auch 9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:15:00;2022-05-14T19:45:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T20:45:00;2022-05-14T21:15:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:15:00;2022-05-14T22:45:00 2022-05-14T23:00:00

Musée des Amériques-Auch
9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch
Auch
Gers

