Le Parc des Sources de la Bièvre comprend de nombreuses œuvres d’art réalisées à différentes époques et qui témoignent de l’évolution de la place de l’art dans la ville. Ponctuée d’interventions des restaurateurs du patrimoine qui sont intervenu sur les sculptures, cette déambulation bucolique vous emmènera de la Perspective de Marta Pan à la Table des Géants, en passant par le Dragon ou le Carré Urbain de Dani Karavan. Samedi 26 mars à 10h Durée : 2h – sur inscription (museedelaville@sqy.fr ou 01 34 52 28 80) – Rdv : Parvis du parc de Sources de la Bièvre, 43 boulevard Vauban, 78280 Guyancourt – Tout public – Gratuit Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Printemps de la Sculpture Visite Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Quai François Truffaut, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Yvelines

